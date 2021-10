Vico Equense: proclamazione ufficiale del neosindaco Peppe Aiello

Vico Equense – il neoeletto sindaco Peppe Aiello domani sarà proclamato ufficialmente sindaco della città.

Preliminare all’ufficalizzazione di domani, nel corso delle prossime ore avvierà le consultazioni con le liste che lo hanno sostenuto per la formazione della nuova giunta comunale per i quali per ogni gruppo sarà presentata una rosa di nomi. Ci rimboccheremo subito le maniche per metterci al lavoro – dice Aiello – al servizio di Vico Equense e dei cittadini vicani.

Tanti i messaggi di auguri e congratulazioni che gli sono giunti per l’affermazione elettorale. Sono particolarmente felice – afferma Piergiorgio Sagristani, sindaco di Sant’Agnello – per la vittoria di Peppe Aiello che rappresenta il segno di un ricambio generazionale autentico della politica locale e apre a una prospettiva di rinnovamento delle classi dirigenti. Sagristani sottolinea, in questo contesto, la necessità di essere uniti per intercettare i fondi europei su mobilità, mare e turismo, afferma infatti: Da soli non si può fare molto, – continua Sagristani – insieme possiamo riuscire a realizzare interventi importanti.

Le sue parole sembrano essere ampiamente condivise anche dal sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, che interviene: Da Vico a Massa abbiamo il dovere di continuare lungo la strada della collaborazione istituzionale, dopo aver silenziosamete partecipato al comizio di chiusura di Peppe Aiello.