Sylvain Bellenger è Direttore Generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte dal novembre 2015. In precedenza ha lavorato negli Stati Uniti all’Art Institute di Chicago (2012-2015) come Searle Chair and Curatore del Dipartimento di Pittura e Scultura Europee dal Medioevo al ventesimo secolo. Nato in Normandia, la sua formazione in Filosofia e Storia dell’Arte è legata all’Università di Caen, a quella di Nanterre e alle prestigiose Università de la Sorbonne e L’Ecole du Louvre a Parigi. Ha lavorato all’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) di Parigi dal 2005 al 2010 in qualità di Conservateur en Chef du Patrimoine, inoltre ha diretto come Chair and Curator il Dipartimento di dipinti e sculture europei e americani del Cleveland Museum of Art dal 1999 al 2005. Ex borsista Focillon alle Yale University, Kress Fellow a CASVA (Center of Advanced Studies in Visual Arts) National Gallery of Art, Washington DC, e Curatorial Getty Fellow al Getty Research Center di Los Angeles, Sylvain Bellenger ha diretto in Francia il Musée Girodet a Montargis 1987-1991, il Castello e i musei di Blois dal 1992 al 1999.

Specialista del Diciannovesimo secolo, è stato curatore di numerose mostre in Europa e negli Stati Uniti. Tra quelle al Museo di Capodimonte, “Picasso e Napoli: Parade” e “Santiago Calatrava- Nella luce di Napoli”.