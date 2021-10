Vico Equense, Pizza a Metro brand immortale: premiata Paola Dell’Amura

Pizza a Metro, L’Università della Pizza o Da Gigino. In qualsiasi modo lo si voglia nominare, questo locale continua a mietere successi e ottenere riconoscimenti. L’ultimo, assegnato alla nipote del fondatore di Pizza a Metro Luigi Dell’Amura, Paola, è il Premio Silvana Cariello Corbino (in memoria della fondatrice della delegazione penisola sorrentina scomparsa cinque anni fa), assegnato dalla delegazione penisola sorrentina e Positano dell’Accademia Italiana della Cucina, presieduta da Giuseppe De Simone

Il servizio di Alessandro Di Lieto del TG Regione Campania documenta la premiazione di Paola dell’Amura e dello storico locale che da oltre 60 anni porta in alto il vessillo delle pizzerie vicane, che ora ottiene il riconoscimento dalla commissione presieduta da Domenico Salierno, per aver valorizzato con costanza il brand Pizza a Metro per tutto questo tempo.