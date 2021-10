Vico Equense: orario continuato per i cimiteri del territorio. Il neo eletto sindaco del Comune di Vico Equense, Giuseppe Aiello, ha annunciato che i Cimiteri del territorio comunale, a partire dal giorno 27 ottobre fino al 4 novembre, saranno aperti seguendo un orario continuato che andrà a partire dalle ore 7.00 alle ore 18.00, in modo tale da avvantaggiare un’affluenza composta, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale. Per raggiungere il Cimitero di San Francesco verrà assicurato un servizio navetta attivo dalle ore 14.00 dal giorno 28 ottobre fino al 2 novembre, con partenza da Vico Centro e dal parcheggio di Bonea.

Presso il Cimitero di San Francesco nel giorno 1 novembre, alle ore 9.00, si terrà un evento commemorativo per tutti i defunti mentre il 2 novembre, alle ore 15, lo svelamento della lapide in commemorazione di tutte le vittime del covid.