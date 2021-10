Vico Equense, ora è ufficiale: il sindaco è Peppe Aiello

Mancava poco all’ufficialità, che ora giunge con grande impeto per i suoi elettori. Il nuovo sindaco di Vico Equense è Peppe Aiello. Ed ecco la foto, travolto dalla folla, di un Aiello incredulo e fino a pochi istanti fa in ansia per la sezione 5, dove ci hanno confidato di aver temuto una rimonta da parte di Cinque.

Aiello, dunque, si festeggia una vittoria già preannunciata da molti, ma che in realtà ha ottenuto contro un Cinque che gli ha dato non poco filo da torcere. L’altro Cinque, invece, Gennaro, festeggia il suo pupillo e si riconferma al domino dell’amministrazione vicana ormai da anni.