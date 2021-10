Vico Equense: oggi e domani il ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco, si vota anche a Benevento e Caserta in Campania

Si sono insediati ieri pomeriggio i seggi e sono cominciate le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione in vista dei ballottaggi di oggi e domani. Le urne saranno aperte nella giornata di oggi dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. E lo scrutinio avrà inizio subito dopo la chiusura della votazione di lunedì. In Campania oltre ai due capoluoghi di provincia Caserta e Benevento sono chiamati al secondo turno elettorale anche i cittadini dei Comuni di Afragola, Melito, Vico Equense e Volla, in provincia di Napoli, Battipaglia ed Eboli in provincia di Salerno.

A Vico Equense, la sfida è tra Giuseppe Aiello e Maurizio Cinque. Aiello, che guida una coalizione di centrodestra, al primo turno si è fermato al 48,10 e dovrà vedersela con una avversario, Cinque (36,76), sostenuto dal M5S e da civiche in cui sono confluiti candidati del Pd. Per il ballottaggio, Cinque ha chiuso un’intesa con Giuseppe Ferraro e Giovanni Ponti, i candidati a sindaco esclusi al primo turno.

