Vico Equense-Meta, proseguono le ricerche di “Giggino Wifi” Celentano. Una voce misteriosa: “So dov’è”

“Chi l’ha visto” torna a far luce sul caso di Luigi Celentano, detto Giggino Wifi, il giovanissimo della penisola sorrentina scomparso a 18 anni, nel lontano 2017. Da allora le ricerche non si sono mai fermate. I famigliari, disperati, hanno tuttavia avuto qualche segnale che fa ben sperare: Luigi è ancora vivo.

A darne conferma è l’ultimo aggiornamento in merito, che giunge mediante un audio: “Chiamo per quanto riguarda Luigi Celentano, Giggino Wi-Fi, so dove si trova. Luigi Celentano si trova a Paderno Dugnano”. Sperando che non si tratti di uno scherzo di cattivo gusto, il programma Rai diffonde l’audio di ben 2 minuti e 25 secondi. La voce camuffata non permette di risalire all’autore del gesto, che speriamo porti ad una via risolutiva per la famiglia di Luigi.

Luigi, oggi 21enne, prima di sparire nel nulla avrebbe detto di avere paura: “qualcuno mi vuole uccidere”, aveva riferito, come rammenta Il Riformista. Da quella notte di quattro anni fa però si sono perso i contatti. Adesso giunge una nuova segnalazione proprio alla redazione del programma di Federica Sciarelli. Qualcuno sostiene di avere notizie di Giggino Wi-fi. Si tratta di un nuovo avvistamento concreto o di una bufala? Sicuramente la notizia riaccende la speranza della sua famiglia che non ha mai smesso di rivolgergli i suoi appelli.