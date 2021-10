Vico Equense, Maurizio Cinque sconfitto per 200 voti: “Faremo opposizione costruttiva”

Maurizio Cinque sconfitto al ballottaggio con Peppe Aiello per poche centinaia di preferenze. Una sfida all’ultimo voto, in cui i cittadini erano chiamati a scegliere: la ripartenza o la conferma. Ancora una volta la vecchia guardia ad amministrare una Vico Equense oggi in festa per la vittoria di Aiello.

Maurizio Cinque, intanto, commenta così a Vico Equense OnLine: La città ha votato e scelto il suo Sindaco. Ringrazio i vicani per la fiducia ma non è bastato a vincere questa competizione elettorale. Ringrazio tutti i candidati, la mia famiglia e tutti quanti che direttamente e indirettamente hanno contribuito a questa bella esperienza. Ci abbiamo provato con grinta, cuore e determinazione ma non ci siamo riusciti. Il nostro progetto politico non si ferma, faremo un’opposizione costruttiva nell’interesse della città.