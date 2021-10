Vico Equense, malore per un’anziana. I familiari costretti ad accompagnarla al Pronto Soccorso di Castellammare di Stabia

Vico Equense. Fa riflettere sulla situazione sanitaria nella città della penisola sorrentina, in cui da tempo il Pronto Soccorso del locale ospedale è oramai chiuso, la notizia riportata da Aequa News: «Domenica mattina vicana. Un’anziana si sente male durante una celebrazione domenicale, casca di colpo a terra e perde i sensi. Si cerca tutto il possibile per farla riprendere fiato e sensi, si alzano le gambe e si chiama il 118. Si chiama, si richiama e si riprova ancora. E niente, bip bip. Dopo vari tentativi risponde un’operatrice: “dove, come, quando è successo?”. Si cerca di far capire dinamica, cosa è accaduto e dove. L’operatrice poi risponde che è un’area non di sua competenza, rispondendo: “adesso le passo chi si occupa della vostra zona”. Ok, fate presto però rispondono i familiari ed i presenti. Ma il passaggio della richiesta non ci è stata: hanno staccato la telefonata! Allora si riprova e riprova ma nessuno risponde. Ma come, stanno di festa? Possibile che se non è tua zona non fai intervenire qualcun altro subito? A mali estremi estremi rimedi. La famiglia decide subito di intervenire in prima persona ed accompagnare l’infortunata al più vicino pronto soccorso disponibile (purtroppo a Vico non c’è più!). Ma non a quello di nostra competenza cioè Sorrento, ma a Castellammare di Stabia!!!!! Nessuno più si fida, qualcosa proprio non funziona alla nostra sanità. L’anziana in questo momento si trova ancora al Pronto Soccorso. Auguriamo a lei ed ai suoi cari pronta guarigione e che non sia nulla di grave… forza!».