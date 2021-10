Vico Equense, le prime parole del neo sindaco Aiello: “Sono felice, ringrazio tutti”

Il neo sindaco di Vico Equense, Peppe Aiello, è visibilmente commosso per la vittoria – forse aspettata o forse no – del ballottaggio con Maurizio Cinque. Dopo una netta vittoria al primo turno del 3 e 4 ottobre, i voti non sono bastati per evitare il secondo turno.

Ringrazio la mia famiglia, i miei amici, mio padre che sta in cielo e tutta la città di Vico Equense – ha commentato il neo sindaco di Vico Equense.

Al ballotta­ggio, invece, Aiello si è affermato con il 50,94 per cen­to dei consensi cont­ro il 49,06 per cento del suo avversario, Maurizio Cinque (i dati ovviamente sono suscettibili di qualche modifica). Cinque le liste che lo hanno sostenuto: UDC, Fratelli d’Italia e tre civiche. Ter­minate le operazioni di voto, subito dopo le 15, è iniziato lo spoglio delle sch­ede. Nel complesso a Vico Equense hanno votato 12.114 cittadi­ni pari al 68,46 per ce­nto degli aventi dir­itto. Commenti entus­iastici da parte dei dieci consiglieri comunali che fanno pa­rte della sua maggio­ranza.