Vico Equense, insediamento del sindaco Peppe Aiello: “Prometto di amare e servire la mia città”

Vico Equense. Dopo il brillante risultato al ballottaggio di domenica e lunedì scorsi, oggi c’è stato l’insediamento al Comune del nuovo sindaco Peppe Aiello che ha dichiarato di aver provato una grande emozione al momento della consegna della fascia. Il sindaco Aiello ha riservato per la prossima settimana la nomina della nuova Giunta Comunale che vedrà la riconferma di Gennaro Cinque come assessore ai lavori pubblici.

Ecco le parole del sindaco Peppe Aiello affidate ad un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: «La sala delle colonne piena e un’emozione crescente. Un pensiero a chi non c’è più e lo sguardo ad incrociare gli occhi dei presenti. Oggi è il giorno della consapevolezza, è il giorno dell’assunzione di responsabilità. Da oggi quel lavoro mai interrotto si intensifica e pretende risposte concrete, risultati evidenti, ma so di avere a supporto una grande squadra, fatta di persone dedite e competenti. So di poter contare su dirigenti, funzionari e impiegati all’altezza del compito, dotati di spirito collaborativo e con i quali ho sempre avuto un rapporto di stima. Ci sono tutte le condizioni per fare bene.

Ora andiamo avanti con convinzione e fermezza. Io ribadisco che sarò il sindaco dell’intera città, di tutte le frazioni e sarò il sindaco capace di ascoltare tutte le esigenze, anche quelle della minoranza consiliare perché ritengo che da ogni parte politica e da ogni angolo del territorio possano arrivare quei contributi necessari a migliorare la nostra città. La mia disponibilità ad amare e servire la mia città è una promessa solenne che faccio ad ogni vicano».