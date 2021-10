Vico Equense, il neosindaco Peppe Aiello libera il piazzale Giancarlo Siani dalle auto

Vico Equense. Il sindaco Peppe Aiello, eletto primo cittadino lunedì scorso dopo il risultato del ballottaggio, ha già dimostrato la sua voglia di lavorare per la città in modo da renderla sempre più vivibile. E questa mattina arriva il primo atto di modifica dell’assetto cittadino, ovvero liberare il piazzale Giancarlo Siani dalle auto che entravano ed uscivano liberamente in questo spazio che era stato concepito come area pedonale e che invece vedeva ogni giorno auto e motoveicoli fermarsi a volte per carico e scarico merci oppure semplicemente per sostare magari per accedere al palazzo municipale in modo veloce.

Da questa mattina, però, piazzale Giancarlo Siani torna ad essere area pedonale interdetta ai veicoli e restituita alla fruibilità serena da parte dei cittadini.

Il sindaco Aiello intende poi revocare una delibera approvata pochi mesi fa dalla Giunta dell’ex primo cittadino Andrea Buonocore, nella quale si autorizzavano gli amministratori a parcheggiare nell’area dinanzi la sala consiliare, lato via Luigi De Feo, per destinarlo ai mezzi della polizia locale.