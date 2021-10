Vico Equense, il caloroso messaggio augurale di Raffaele Lauro al neo sindaco Peppe Aiello. Signor Sindaco, caro Peppe, ho seguito attentamente, da Roma, anche le ultime fasi della campagna elettorale, nonché le Tue dichiarazioni quotidiane, che ho molto apprezzato per la chiarezza, per la luciditá, per la passione civile e per i contenuti programmatici, fondamentali e strategici per il futuro di Vico Equense. Sono lieto, pertanto, di felicitarmi e di congratularmi con Te per il successo conseguito e per la Tua elezione alla guida di una città, a me cara e alla quale mi sento molto legato per le ascendenze materne degli Aiello. Ti auguro, con stima e con amicizia, buon lavoro, certo che saprai affrontare con la Tua determinazione, con la Tua buona volontà, con il Tuo orgoglio vicano e con la Tua umiltà, le complesse sfide che Ti attendono. Auguri e un fraterno abbraccio, Raffaele Lauro