Vico Equense, Giovanni Ponti e Giuseppe Ferraro con Maurizio Cinque, battaglia dura per Peppe Aiello Questa mattina i tre candidati sindaco hanno ratificato ufficialmente l’apparentamento ed insieme sfideranno Peppe Aiello domenica prossima. Le forze di rinnovamento hanno trovato convergenza su una serie di proposte relative alla riqualificazione delle borgate, sviluppo del turismo, implementazione delle infrastrutture tecnologiche, promozione della storia e della cultura della città di Vico Equense. «Noi tre candidati nel corso della campagna elettorale ci siamo presentati come alternativa ai poteri che per diversi anni hanno gestito Vico Equense ed oggi siamo tutti uniti per ribadire ancora una volta che è arrivato il momento di scrivere una pagina nuova per la nostra città». A dirlo è Maurizio Cinque candidato Sindaco che annuncia l’apparentamento con l’avvocato Ferraro e il professore Ponti. «La città è in agonia – afferma – bisogna subito intervenire sul commercio, sulla tecnologia, sulle infrastrutture e servizi. Sono questi i temi sui quali è nata una convergenza. Gli stessi temi che porteremo in consiglio comunale e sui quali nessun eletto potrà tirarsi indietro nell’interesse della città. Noi siamo pronti a metterci all’opera e lo abbiamo già dimostrato nel corso delle ultime settimane. Al nostro fianco anche una filiera istituzionale pronta ad ascoltare le esigenze della città e capace di intervenire in quei settori dove non si è mai voluto mettere mano».