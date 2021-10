Vico Equense: Gennaro Cinque e gli auguri al suo sindaco Peppe Aiello. E’ lui il deus ex machina, lo è stato per Andrea Buonocore, lo è stato anche per Peppe Aiello, memorabili le sue notti in vespa a convincere anche Andrea , che non è stato ricandidato come sindaco, come pure le notti passate ad Arola, i collegamenti fatti dei vari servizi nelle frazioni, le strade, l’iper attivismo, un sindaco-capo cantiere che è amato e odiato nello stesso tempo, e lui stesso ne è consapevole, come si vede nel suo post

Gennaro Cinque, ex sindaco, e consigliere della Regione Campania, da anni responsabile delle sorti politiche della città di Vico Equense, si complimenta con il neoeletto sindaco Peppe Aiello: