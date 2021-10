Vico Equense , finiti gli scrutini, ora la sfida fra Maurizio Cinque e Peppe Aiello , che ha già la maggioranza in consiglio. Ecco i nomi

Per Giuseppe Ferraro: 1 Consigliere (lui)

Per Maurizio Cinque: 5 Consiglieri

Per Peppe Aiello: 10 Consiglieri

Vico Equense ( Napoli ) Finalmente finiti gli scrutini anche dell’ultimo seggio, il numero cinqe Ed adesso cosa succederà in Consiglio Comunale? Vincente o Perdente, il candidato sindaco Peppe Aiello avrà sempre 10 consiglieri, cioè la maggioranza del consiglio comunale composto da 16 seggi, proprio perché i candidati e le liste hanno preso più voti del candidato sindaco ed hanno superato ben oltre il 50 %.

Se invece vincerà Maurizio Cinque si troverà però con una minoranza in consiglio comunale:

La situazione è paradossale, poiché se vincerà Maurizio Cinque si verificherà la cosiddetta Anatra zoppa, in cui un sindaco, pur eletto a maggioranza, si trova a “convivere” con un consiglio comunale la cui maggioranza è rappresentata da liste che avevano sostenuto un diverso candidato a sindaco. Di conseguenza si paventerà un’ingovernabilità con il possibile scioglimento del consiglio comunale e l’arrivo di un commissario prefettizio. Ovviamente nulla vieta che si possa trovare un accordo con i singoli consiglieri per poter governare, come già succede altrove.