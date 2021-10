Vico Equense, elezioni comunali: Peppe Aiello in vantaggio nella prima sezione scrutinata, Cinque al terzo posto

Vico Equense, netto distacco nella prima sezione scrutinata in queste elezioni amministrative che vedranno il cambio al vertice attualmente guidato dal sindaco Andrea Buonocore.

Il candidato sindaco Giuseppe Aiello è in vantaggio su quello che molti avevano identificato come il suo principale avversario: Maurizio Cinque. 330 voti per Aiello nella prima sezione, lo portano in vantaggio con il 50% circa. Secondo Ponti con 155 voti e al terzo posto Maurizio Cinque con il 16,82% dei voti.

Non si esclude, tuttavia, la possibilità di ballottaggio.