Vico Equense, elezioni comunali 2021: è corsa a 4. Ecco tutti i candidati

Anche a Vico Equense oggi si vota. E’ scontro tra i quattro candidati sindaco che andranno a soppiantare l’attuale amministrazione Buonocore. La gara all’ultimo voto sarà tra il capogruppo di maggioranza uscente Giuseppe Aiello, l’ex consigliere comunale di opposizione Maurizio Cinque, l’avvocato Giuseppe Ferraro e il professore di medicina Giovanni Ponti.

Come si vota?

Le procedure di voto dovranno rispettare precise misure e regole stabilite con il decreto legge numero 117 del 17 agosto 2021. Il decreto stabilisce che, limitatamente alle consultazioni elettorali dell’anno 2021, il cittadino che vota, dopo essersi recato in cabina ed aver votato, deve inserire la scheda personalmente nell’urna.

All’elettore sarà consegnata una sola scheda. Ciascun elettore può:

tracciare un solo segno sul candidato sindaco: in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco;

tracciare un solo segno su una delle liste, il voto viene attribuito alla lista e al candidato sindaco collegato a tale lista;

tracciare un segno sul candidato sindaco e su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco, il voto viene attribuito sia al candidato sindaco sia alla lista;

esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco e un altro segno su una lista non collegata: in questo caso il voto espresso viene attribuito sia al candidato sindaco sia alla lista non collegata;

l’elettore, infine, può esprimere fino a due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere, ma di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (ossia il 50% + uno). Se nessun candidato sindaco raggiunge tale soglia – solo per i comuni al di sopra dei 15mila abitanti – si tornerà a votare per l’elezione diretta del sindaco domenica 17 e lunedì 18 ottobre per il ballottaggio tra i due candidati sindaci più votati. Per votare l’elettore deve usare esclusivamente la matita copiativa che gli viene consegnata al seggio. L’elettore, prima di uscire dalla cabina, deve ripiegare la scheda, secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura.

Ecco tutti i candidati sindaci e le liste

Candidato sindaco: MAURIZIO CINQUE

LISTA “Maurizio Sindaco”:

Raffale Giannico, Luisa Aiello, Marialuisa Di Martino, Giuseppina Porzio, Gioacchino Cioffi, Raffaella De Simone, Giovanna Apreda, Francesco Starace, Enza Breglia, Carmine Giovanni Tramparulo, Marco Vanacore, Aldo Buonocore, Salvatore Mariano De Martino e Tommaso Maresca.

LISTA “Movimento 5 Stelle”:

Antonio Irlando, Gaetano De Simone, Giuseppina Di Palma, Agostino Cafiero, Giovanna Montuori, Clementina Esposito, Luca Bifulco, Antonio Staiano, Dario Magliamo, Bartolo Mariano Castellano, Valentina Carbone, Nicola Martone, Gaia D’Averio e Aniello Cuomo.

LISTA “Liberamente”:

Antonio Breglia, Carmela Carbone, Luigi Cioffi, Assunta Buonocore, Adelina Ferraro, Adele Cosentino, Camillo Vanacore, Francesca Martire, Renato Guidone, Maria Vanacore, Francesco Staiano e Mara De Simone.

LISTA “Amici a 4 zampe”:

Angela Esposito, Antonio Parlato, Vincenzo Mastro, Ilaria del Pizzo, Roberto Marcantonio, Carmen Natasha Staiano, Vincenzo Imperato, Elisabetta Maresca, Serghij Francesco Arpino, Ciro Giovanni Cioffi e Elvira Imperato.

LISTA “Società Civile”:

Luigi Vanacore, Marica Esposito, Bartolo Arpino, Gianpaolo Apuzzo, Antonietta Di Martino, Antonio De Simone, Giuseppina Cinque, Michele Buonocore, Claudio Coppola, Anna Cuomo, Giuseppe Guidone, Giacomo Caso, Giuseppe Di Caterina e Anna De Gennaro.

LISTA Vico Sostenibile”:

Giuseppe Alvino, Francesca Esposito, Roberto Bracciale, Michele Cannavacciuolo, Francesco Caso, Roberto Di Maio, Viviana Esposito, Antonino Guida, Carmen Prisco, Angela Savarese, Annamaria Starace e Sonia Ferraro.

Candidato sindaco: GIUSEPPE AIELLO

LISTA “Fratelli D’Italia”

Luigi Apuzzo, Ferdinando Astarita, Andrea Balestrieri, Angela Caso, Rosa Cavaliere, Martina Benedetta Circiello, Vincenza Cioffi, Raffaele Coppola, Giancarlo Cosenza, Raffaele De Simone, Daniela Gianna, Maurizio Guida, Giuseppe Guidone, Giuseppe Russo, Immacolata Spasiano e Giovanni Starace.

LISTA: “Peppe Aiello Sindaco”.

Carolina Apuzzo, Michele Arpino, Maria Castellano, Martina Celentano, Sebastiano Cioffi, Giuseppina Doriano, Eugenio Esposito, Salvatore Guida, Federica Leone, Domenico Raganati, Filomena Somma, Bartolo Staiano, Colomba Staiano, Daniele Vinaccia, Giovanni Visco e Antinea Verrone.

LISTA “UDC”:

Gennaro Cinque, Vincenzo Cioffi, Sara Savarese, Antonino De Simone, Antonio Di Martino, Patrizia Aiello, Ciro Starace, Raffaele Cacciapuoti, Mariangela Savarese, Emanuela Ferro, Mario Savarese, Mariateresa Buonocore, Mariagrazia Celentano, Orlando Todisco, Dario Scaramellino e Pietro Barba.

LISTA “L845, per una Vico equa”:

Bartolomeo Arpino, Mariapaola Avellino, Giuseppe Caccioppoli, Aurelio Celentano, Natascia Cerasuolo, Giuseppe Cilento, Libera Di Gennaro, Marilisa di Guida, Daniela Di Martino, Michela Guida, Ciro Maffucci, Pietro Mario, Roberto Persico, Rossella Staiano, Luigi Verde e Antonietta Violante.

LISTA “Tra la gente”:

Andrea Buonocore, Raffaella Arpino, Mario Balestriere, Antonio Cioffi, Gianluca De Martino, Raffaella De Rosa, Francesco De Simone, Andrea Esposito, Francesco Lombardi, Chiara Marrone, Domenico Trombetta, Antonio Vanacore, Ida Vanacore e Vittoria Vanacore

Candidato sindaco: GIUSEPPE FERRARO

LISTA “Vico Equense domani”:

Mariateresa Eusebio, Francesco Cuomo, Giuseppe Dilengite, Giuseppe Arpino, Rosario Climaco, Elisabetta De Feo, Antonino De Gregorio, Assunta Di Palma, Luigi Iovine, Vincenzo Mottola, Antonino Staiano e Aurelia Veronica Visco.

LISTA “Vico Viva”:

Massimo Trignano, Olimpia Apuzzo, Massimo De Simone, Raffaele De Simone, Adriano Ferraro, Assunta Ferraro, Antonino Maresca, Francesco Rapesta, Colomba Tortora, Giuseppina Vanacore, Luisa Vanacore e Giorgio Conte

Candidato sindaco: GIOVANNI PONTI

LISTA “Ponti per Vico”

Giosuè Maresca, Marco Ruggiero, Antonio Cappiello, Zena Rotundi, Rosa Vanacore, Angela Caso, Maggiorino Vanacore, Teresa De Pascale, Olimpia Persico, Alessio Marciano, Francesco Parlato e Angela Vanacore

LISTA “Rinascimento-Rosa come la forza”

Ciro Antonio Iezza, Giuseppe Guerra, Lucia Staiano, Alfonsino Savarese, Michela Arpino, Elena Sorrentino, Raffaele De Martino, Mariangela Ferraro, Raffaele Martorano, Giuseppe Porzio, Rosa Porzio, Nicola Celentano e Mario Scarpati

LISTA “Ponti con la cultura”

Raffaele Cioffi, Caterina Maresca, Pasquale Castellano, Raffaele Persico, Emilio Gargiulo, Rosa Maria Ponti, Marika Parlato, Giuseppe Cuomo, Raffaele Caso, Ferdinando Parlato, Pasquale Cilento, Marilena Esposito e Eugenio Fucito.