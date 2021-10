Vico Equense e Meta: cambia la ditta per la gestione dei rifiuti. Cambia la ditta per la gestione del ciclo dei rifiuti a Meta e Vico Equense. La centrale unica di committenza ha concluso le operazioni per affidare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari con il metodo del porta a porta. L’appalto è condiviso tra le amministrazioni comunali di Vico Equense e di Meta tra le quali da alcuni anni vige una intesa per il servizio dopo che i due Comuni sono usciti rispettivamente da Terra delle Sirene e Penisolaverde.

La Sarim, ditta del Salernitano che nel corso degli ultimi tempi ha operato in regime di proroga alla luce del protrarsi delle operazioni di gara, ha perso l’appalto di oltre 28 milioni di euro e della durata di sette anni. Ad aggiudicarselo è stato un raggruppamento temporaneo d’ impresa formato da Super Eco srl. ed Econova srl, il quale, in base all’offerta tecnica e a quella economica proposte, ha vinto la gara.