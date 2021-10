Vico Equense è già partita con le terze dosi. A Vico Equense, per prima in Penisola Sorrentina, è entrata nel vivo la campagna vaccinale per la terza dose del vaccino anti-Covid con le cosiddette somministrazioni booster, cioè i richiami per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale almeno da sei mesi.

Per il momento si parte con gli over 80 e il personale sanitario ospedaliero e in servizio nelle strutture per anziani, mentre si aspetta la circolare del ministero che sbloccherà le somministrazioni anche per gli over 60.

Mentre per i medici e gli infermieri le somministrazioni saranno programmate dalle Asl, per gli ultra 80enni si stanno seguendo le stesse modalità già adottate per la prima dose.