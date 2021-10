Vico Equense, Domenica Jany McPherson in concerto in Cattedrale

Vico Equense (NA) Domenica 10 ottobre alle ore 19:30 all’interno della ex cattedrale della Santissima Annunziata si terrà il concerto della pianista cubana Jany McPherson. Ancora una volta l’Associazione “Aequa 20” offrirà al suo pubblico un musicista di grande spessore. Janysett McPherson, per tutti Jany, cresciuta professionalmente con la grande scuola dei pianisti cubani Ernesto Lecuona, Bola De Nieve e Chucho Valdés, giovanissima inizia a collaborare con l’Orchestra Anacaona, Manolito Simonet, Tata Guines, Miles Peña, Omara Portuondo e con l’orchestra Buena Vista Social Club. Durante una tournée europea con l’orchestra Anacaona e dopo aver incontrato il batterista/produttore di Nizza Dominique Viccaro (che sposerà qualche anno più tardi) decide di rimanere in Francia dove registra due album a suo nome; il primo “Tres Almas”, vede la partecipazione tra gli altri, di rinomati musicisti come Didier Lockwood (violino), Andy Narell (Steel pan), Michel Alibo (basso elettrico), Nicolas Folmer (tromba). L’album incontra subito i favori della critica ed è premiato come “Migliore Album della canzone contemporanea”, premio che bisserà anche nel 2014 per il suo secondo album “Blues Side Live”. In Francia McPherson svolge un’intensa attività live in esclusivi jazz club parigini come “Le Duc des Lombards”, il “Sunset-Sunside”, il “Petit Journal Montparnasse” e il “Paris Jazz Club”. Nel 2013 apre il Nice Jazz Festival come Special Guest della Nice Jazz Orchestra, diretta da Pierre Bertrand. Il 15 giugno 2017 è in Italia, dove si esibisce in concerto con il suo quartetto al Festival International “Percfest” di Laigueglia e sempre nel 2017 è invitata con Maceo Parker e Dee Dee Bridgewater al festival jazz di Saint Raphael. Jany McPherson continuerà negli anni a comporre ed esibirsi in tutta Europa raccogliendo il plauso del pubblico e consensi dagli addetti ai lavori. Nel 2020 in piena pandemia, con il nome Jany McPherson, viene distribuito online e nelle principali piattaforme di streaming, il suo nuovo album “Solo piano”, che il 26 giugno di quest’anno invece, in occasione della 3 giorni pianistica organizzata da “Piano City Milano” è stato presentato dal vivo al pubblico meneghino. un album di pianoforte solo, costituito da undici brani, di cui dieci originali scritti da Jany McPherson e da Dominique Viccaro, talentuoso musicista e compositore francese. L’unico brano non originale è “Cinema Paradiso” (di Andrea ed Ennio Morricone), di cui la McPherson interpreta la sua personale rilettura. L’organizzazione del concerto prevede la prenotazione obbligatoria e il green pass per l’accesso in cattedrale, i posti disponibili sono 96, per info e prenotazioni è possibile contattare il nomero whatsapp 339 6031725.

Di Luigi De Rosa

Foto 3 di 3





Jany McPherson