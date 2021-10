Vico Equense, Daniela Gianna sostenuta da tutti di Fratelli d’ Italia, Gennaro Cinque secondo ma soddisfatto per UDC

Vico Equense ( Napoli ) Daniela Gianna la più eletta, stando a indiscrezioni vi è stato un vero e proprio ordine di scuderia per tutti i maschietti di Fratelli d’ Italia , anche perchè si spera a un ruolo che vada oltre alla Campania nel partito della Meloni per la commercialista vicana, che è già stata assessore per il Faito. Gernnaro Cinque non si scompone per il secondo posto, per la prima volta non è primo, e rilancia soddisfatto per il suo partito lanciando l’assist per Peppe Aiello . Con l’ufficializzazione dei dati elettorali, la lista Unione Di Centro – UDC incassa un notevole successo. Sono infatti molto soddisfatto dell’affermazione ottenuta da una s#quadra composta in larghissima parte da #giovani e da persone alla #primaesperienza elettorale.