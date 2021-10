Vico Equense, Daniela Gianna, la più votata con 626 voti , il post di ringraziamento 626 persone hanno scelto di darmi fiducia, facendomi risultare #prima #eletta di tutta la competizione elettorale.

Il mio grazie va a tutte queste persone e a tutto il gruppo #fratelliditalia che crede fortemente in me, ai candidati, ai militanti, ai Parlamentari che ci hanno mostrato sostegno, al coordinatore Giulio Frulio, all’amico leale Carmine Ferraro, questo risultato è nostro.

Grazie alla mia #famiglia per il supporto che mi da, per la pazienza nello starmi dietro tra i tanti impegni, a mio marito primo fra i sostenitori.

Gli incarichi pubblici vanno ricoperti con disciplina ed onore…in questo caso, con questo risultato, anche con la #responsabilità e la consapevolezza di rappresentare la #speranza di molti.

Ora combattiamo insieme per la vittoria di Peppe Aiello, che è l’unico modo di realizzare il programma concreto che abbiamo stilato, fatto di proposte e #progetti e di non perdere la finestra temporale dei fondi del PNRR.