Vico Equense-Castellammare di Stabia, chiusura questa notte per la galleria Seiano-Pozzano

Al fine di consentire l’esecuzione di attività di manutenzione sugli impianti tecnologici della galleria di “Santa Maria di Pozzano”, situata lungo la strada statale 145/Var – tra i territori comunali di Castellammare di Stabia e Vico Equense, in provincia di Napoli – si rende necessaria l’interdizione al transito dell’arteria viaria per una notte.

Nel dettaglio, per lo svolgimento dei lavori, tra le ore 22 di oggi, giovedì 28 ottobre, e le ore 6 di domani, sarà chiusa al transito la SS145/Var, compreso il tunnel, tra il km 0,000 ed il km 5,500.

L’esecuzione dell’intervento è stata programmata in orario notturno allo scopo di minimizzare i disagi per l’utenza.

Durante i lavori la circolazione veicolare proveniente da Castellammare di Stabia e da Sorrento verrà deviata lungo la ex SS145 attraverso il centro abitato di Vico Equense.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.