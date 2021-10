Vico Equense, Camillo Vanacore “Nessun argomento valido contro Maurizio Cinque, votiamolo per il cambiamento “

Vico Equense ( Napoli ) . Una performance di tutto rispetto per Camillo Vanacore, giovane candidato con Maurizio Cinque, ben 101 voti, ecco il suo appello al voto per il ballottaggio di domenica prossima

” Forse non ci rendiamo conto ma l’unico argomento che è stato portato avanti per conquistare il voto al prossimo ballottaggio è che Maurizio non avrà la maggioranza in consiglio ( data dalle urne ).