Vico Equense, ballottaggio Aiello-Cinque: calano le affluenze rispetto al primo turno

Calano le affluenze alla seconda tornata elettorale a Vico Equense, dove sono in corso gli scrutini per conoscere il prossimo sindaco del paese. Alle ore 15 di lunedì 18 ottobre, ovvero il momento di chiusura dei seggi, il sito del Ministero dell’Interno segna 68,46%, a discapito del 75,06% di due settimane fa. Dato altamente prevedibile e che forse potrebbe cambiare le carte in tavola per la corsa a fascia da sindaco.

Ricordiamo che per questa seconda chiamata alle urne, i cittadini di Vico Equense erano tenuti a scegliere tra le due sole opzioni Aiello o Cinque. Chi sarà il prossimo sindaco del comune della penisola sorrentina?