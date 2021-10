Via libera dell’Aifa al richiamo con il vaccino Moderna, basterà mezza dose

Il Ministero della Salute, con una circolare a firma del direttore generale della prevenzione Gianni Rezza, ha dato il via libera alla terza dose di vaccino con Moderna, a prescindere da quale sia stato usato per le prime due. Il richiamo (booster) verrà effettuato a sei mesi dall’ultima somministrazione, e usando solo metà dose.

Nella circolare si legge: “Visto il parere della CTS di AIFA del 28 ottobre 2021 si rappresenta che, nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV- 2/COVID-19, è possibile utilizzare anche il vaccino Spikevax (Moderna) come richiamo di un ciclo vaccinale primario. La dose “booster” del vaccino Spikevax è di 50 mcg in 0,25 ml, corrispondente a metà dose rispetto a quella utilizzata per il ciclo primario. La dose “booster” del vaccino Spikevax può essere utilizzata dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato”.