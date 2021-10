Vettica di Amalfi ha festeggiato San Michele: la messa con il parroco don Luigi De Martino

Amalfi ha festeggiato San Michele: la messa con il parroco don Luigi De Martino, originario di Positano.

Don Luigi ha riunito tutti i fedeli di Vettica di Amalfi, in Costiera Amalfitana, per la celebrazione in onore di San Michele Arcangelo. Una figura alla quale molti abitanti della penisola e costiera sono devoti, a partire da Piano di Sorrento a Vico Equense con Faito e Ticciano.

San Michele, oltre che della Polizia di Stato, è protettore di molte altre categorie di lavoratori: farmacisti, doratori, commercianti, fabbricanti di bilance, giudici, maestri di scherma, radiologi. Si affidano a lui anche i paracadutisti d’Italia e di Francia

La comunità di Vettica di Amalfi si è incontrata grazie a don Luigi De Martino, parroco. La parrocchia si è riunita per la messa delle 19, prima di una piccola messa tra tutti i fedeli, anche i più piccoli. In programma erano previste anche alcune attività al campetto di Conca dei Marini.