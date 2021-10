Urban Nature: l’evento del WWF presso l’Oasi in città di Sant’Agnello rinviato causa maltempo. Urban Nature 2021, l’evento del WWF che oggi, domenica 10 ottobre a partire dalle ore 17.30 avrebbe dovuto fare tappa presso l’Oasi in città di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, è stato rinviato alla prossima settimana a causa del maltempo.

“Causa condizioni meteo avverse l’evento URBAN NATURE presso l’Oasi in città di Sant’Agnello è rinviato a domenica prossima 17 ottobre 2021 stessi orari e modalità. Grazie e a presto!”, ha informato Claudio d’Esposito del WWF Terre del Tirreno.

Urban Nature è la festa della Natura in città attraverso la quale il WWF vuole stimolare una nuova visione degli spazi urbani e restituire agli abitanti la biodiversità perduta dando valore alla Natura, anche nelle città, invitando amministratori, comunità, cittadini, imprese, università e scuole ad azioni virtuose che vadano in tale direzione.

L’obiettivo del WWF è di fornire una cassa di risonanza nazionale, un’occasione di comunicazione condivisa che veda una pluralità di soggetti promuovere iniziative per attivare i cittadini a conoscere e tutelare la natura della propria città.

Appuntamento a domenica prossima, dunque, con il WWF che racconterà la storia del Pino Sentinella sulla via Meta Amalfi.

URBAN NATURE 2021 all’Oasi in Città di Sant’Agnello

PROGRAMMA:

MATTINA:

Ore 10 – info-point accoglienza visitatori

Ore 10.15 – visita guidata al parco

Ore 11 – lezione di yoga

Ore 12 – liberazione Gheppio alla presenza dei carabinieri forestali e delle autorità comunali

POMERIGGIO:

Ore 15/16/17 – visite guidate al parco

Ore 16,00 – “La musica della Natura… nella Natura”

“EastWind duo” – Anna Velichko e Dòra Zsuzsanna Szabò – violino e violoncello

Ore 17.00 – presentazione Pino Sentinella, letture brani e proiezione video spot – con l’amichevole partecipazione di Nio Lauro

STAND:

info-point con gadgets e libri

banchetto con piantine

banchetto antibracconaggio guardie WWF

illustrazione botanica per bambini

mostra foto naturalistiche

mascotte panda

yoga nel parco

sorbetto a pedali … e altro!