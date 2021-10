UNO NUOVO TRIONFO PER I RAGAZZI DEL TAEKWONDO DI VIETRI SUL MARE

Un ennesimo successo per i ragazzi della palestra “THUNDER KINK” di Vietri sul mare , guidati dai maestri Luisa Avallone,Antonio Picardo e Giovanni Linguadoca,presso il Palazzetto dello sport di Giugliano ,dove si sono tenuti la settimana scorsa i Campionati regionali di combattimento di Taekwondo.Un argento ed un bronzo, sono stati rispettivamente conquistati da Antonio Diodato categoria +65 kg caderti cinture rosse e nere ,e da Diego Marasco

categoria -63 kg junior maschile cinture rosse,i quali hanno dato spettacolo nelle loro discipline. Un successo atteso ma non inatteso ,poiché i ragazzi durante lo scorso lockdown,hanno profuso tantissime energie negli allenamenti ,a casa soprattutto, per la chiusura delle palestre in pediodo di Covid-19,e quindi si sono fatti trovare pronti per le gare.La vittoria ed i piazzamenti ,anche se di grande valore, hanno per tutti un sapore speciale ,poiché i primi ad essere stati penalizzati nelle loro attività e nella loro vita sportiva sono stati proprio i ragazzi ,che oggi, finalmente rivedono la “luce” e possono riprendere i mano la loro vita sportiva e non solo .Grande la soddisfazione di Maestri Avallone, Picardo e Linguadoca,non solo per il risultato conseguito ,ma soprattutto perché hanno ritrovato i “loro” ragazzi,i loro atleti finalmente felici e pronti per iniziare una nuova vita sportiva. Il prossimo appuntamento sarà per fine ottobre con i Campionati Regionali indoor di combattimento e poomsae,sperando in un nuovo successo dei ragazzi di Vietri sul mare.

Antonio Di Giovanni