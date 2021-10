Partita difficile per il San Vito Positano che, contro l’Atletico Pagani, finisce in parità con il risultato di 2-2. Gara iniziata bene per i padroni di casa che hanno ben 4 occasioni da gol nei primi 10 minuti e la rete del vantaggio che arriva al 12′ ad opera di Raia. Più volte i giallorossi hanno sfiorato il raddoppio, ma il primo tempo si conclude sull’1-1, grazie ad un calcio di rigore per l’Atletico Pagani. Marcatore Somma. La ripresa è la fotocopia dei primi 45′: parte bene il San Vito Positano, che trova la meritata rete con Ruocco, ma di nuovo si fa rimontare dal tiro imparabile di Rispoli. Negli ultimi minuti addirittura sono gli ospiti a prendere il sopravvento e a rischiare il vantaggio. Finisce, però, 2-2 la gara con tanti rimpianti per le occasioni sprecate dai costieri.