Umbria: trovato il corpo privo di vita di un bambino di 2 anni. Un bimbo di due anni è morto dopo essere stato soccorso nei pressi di un supermercato nella zona di Città della Pieve. Sul corpicino, una ferita all’addome.

Secondo una prima ricostruzione, una donna in profondo stato di shock sarebbe entrata nel supermercato con il bambino in braccio, adagiandolo sul nastro trasportatore di una delle casse, chiedendo aiuto e l’intervento immediato del personale medico. I testimoni della scena hanno spiegato che sul corpo del piccolo erano state inferte diverse ferite di coltello non solo all’addome, ma anche al torace e addirittura al collo. Non è ancora chiaro come il bimbo sia morto ed eventuali responsabilità.

“Quello che è certo – ha detto il sindaco Fausto Risini – è che si tratta di una grande tragedia accaduta in un centro piccolo e tranquillo, ora sconvolto”.