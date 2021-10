ULTIM\'ORA: Macello a Roma da parte dei no Green Pass

Il Green Pass, il provvedimento governativo che sentenzia che senza la doppia vaccinazione le persone non possono piu’ frequentare gli ambienti di lavoro e sociali, come i locali, non e’ ben visto da parte di una fetta della popolazione che sta protestando veemente a Roma con scontri violenti contro i poliziotti che sono in tenuta anti sommossa. Roma e’ paralizzata, una situazione che di fronte a Palazzo Chigi e’ esplosa. Ci sono i manifestanti esplodere di rabbia con tumulti piu’ o meno violenti; ci sono 20 camionette della polizia che stanno cercando di stabilizzare la situazione. Non si pensava mai che cosi in poco tempo si potesse raggiungere questa situazione. I giornalisti sul posto sono in difficolta’ per via del caos e sono costretti a tornare indietro. Attimi di grande tensione dunque a Piazza Colonna, a pochi metri da Palazzo Chigi; sono partiti addirittura gli idranti da parte della polizia allo scopo di sedare la situazione. Provano l’avanzata i rivoltanti con lo scoppio di petardi e cercando di alzare tutto per aria. Ci sono gli occhi increduli da parte dei diplomatici li’ sul posto. La situazione e’ drammatica. C’e’ anche la guardia di finanza sul posto con 3 camionette. I manifestanti o vengono respinti indietro o in qualche maniera il corteo va fatto sfogare. Attendiamo soluzioni da parte della polizia con le camionette che cercano di avanzare.