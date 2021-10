Ufficiale a Praiano, Anna Maria Caso è il nuovo sindaco: “Finalità primaria la Ri-Evoluzione del Paese”. Ieri è arrivata l’ufficialità del raggiungimento del quorum del 40% necessario alla conferma a sindaco di Anna Maria Caso, che ha scritto la storia consacrandosi come primo sindaco donna della costiera amalfitana.

È ufficiale: Anna Maria Caso è il nuovo sindaco di Praiano. La candidata della lista SìAmo Praiano, unica lista presentata per le elezioni amministrative, ha raggiunto il quorum con 62,18% di affluenza.

Di seguito i dati sulle preferenze della lista SìAmo Praiano:

Amendola Agostino 164

Amendola Gennaro 134

Capuano Mario 185

Cuccurullo Raffaele 150

D’Urso Anna Maria 85

Rispoli Fiorina 39

Ruocco Vincenza Federica 96

Terminiello Arturo 55

Schede bianche 97

Schede nulle 72

Il messaggio di ringraziamento di Anna Maria caso ai Praianesi.

“I praianesi e le praianesi mi hanno dato grande fiducia. La grande affluenza mi ha dato una legittimità ancora maggiore. Se non ci fosse stato questo plebiscito e fossi riuscita a superare il quorum probabilmente avrei avuto meno legittimità. E’ una vittoria di tutta la squadra. Questo risultato mi ripaga del lavoro iniziato dieci mesi fa. I praianesi hanno apprezzato il progetto e anche i miei dieci mesi di facente funzione nei quali, nonostante tutto quello che è successo, sono riuscita a tenere salde le redini traghettando l’amministrazione fino alle elezioni. Credo che questo periodo mi sia servito per dimostrare che al di là delle deleghe delle quali mi sono sempre occupata sarei potuta essere un punto di riferimento anche in un altro ruolo. Sono abituata a parlare con i fatti e non con le chiacchiere. La responsabilità è grande e deriva proprio dalla fiducia che i praianesi mi hanno concesso. Sono sicura che insieme alla mia squadra lavoreremo tanto e bene. La nostra primaria finalità sarà quella di praticare una “Ri evoluzione” del paese. Una strada diversa di economia sostenibile, di vivibilità, di attenzione all’ambiente, al patrimonio pubblico e al sociale. Sono queste le nostre priorità e in tal senso ho sentito una sintonia con i cittadini di Praiano rispetto alla mia visione di governo del paese del quale mi farò carico con grande impegno”.