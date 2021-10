Ucciso lo chef sardo Alessio Madeddu, partecipò al reality “4 Ristoranti” di Alessandro Borghese

Ucciso nel sud della Sardegna lo chef e pescatore 51enne Alessio Madeddu di Teulada. Sembra che il suo cadavere sia stato ritrovato a terra davanti al suo lovale a Porto Budello. Secondo le prime ricostruzioni Madeddu sarebbe stato colpito ripetutamente con un’arma da taglio.

Il cuoco era diventato famoso al grande pubblico per aver partecipato al programma “4 Ristoranti” con Alessandro Borghese. Nel suo passato una condanna per tentato omicidio per avere, la sera del 2 novembre 2020, aggredito i Carabinieri con una ruspa. Per tale episodio scontò la pena agli arresti domiciliari.