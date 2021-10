Ucciso a coltellate David Amess , il parlamentare inglese si trovava in chiesa

Tragedia in Inghilterra . La vittima, sir David Amess, è stata uccisa in una chiesa di Leigh-on-Sea, nella sua circoscrizione elettorale, dove stava tenendo un incontro con i cittadini locali. Fermato un 25enne sospettato dell’omicidio. Ancora incerto il movente. Indaga l’anti-terrorismo. Johsnon rientra a Downing Street: “Siamo sotto shock. Abbiamo perso un collega e un amico molto amato”. Era un no brexit e animalista