Uccisi due giovani studenti ad Ercolano: li scambia per ladri e gli spara sei volte. Due giovani di 26 e 27 anni sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco ad Ercolano, in provincia di Napoli. Il fatto è avvenuto in via Marsiglia.

Si tratta di due studenti incensurati Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, di 27 e 26 anni. I due ragazzi abitavano a Portici, a poca distanza l’uno dall’altro. A chiamare i carabinieri è stato proprio Palumbo, dicendo di avere sparato a ”due ladri”.

Con molta probabilità ieri sera Tullio e Giuseppe si sono recati a un campo di calcetto che si trova poco lontano dal luogo della tragedia. Poi sulla strada del ritorno si sarebbero fermati a scambiare due chiacchiere in auto. Vincenzo Palumbo, 53 anni, proprietario della villetta avrebbe aperto il fuoco contro di loro temendo di trovarsi dinanzi a due ladri. L’uomo, pare vittima in passato di furti, ha esploso sei colpi con una pistola detenuta legalmente.

Palumbo ha sparato sei volte e ha centrato alla testa i due ragazzi che sono deceduti sul colpo, mentre la vettura dopo qualche decina di metri ha fatto una carambola e ha anche perso una ruota. Le ogive avrebbero infatti tutte trapassato il parabrezza e due raggiunto le due vittime.

Successivamente, Palumbo stesso ha allertato i carabinieri, dicendo di avere sparato a «due ladri». L’uomo è stato lungamente interrogato dagli inquirenti ed è adesso in stato di fermo per duplice omicidio.