Turismo sostenibile: tour operator tedeschi in visita a Tramonti per l’ultima tappa del FAM Trip. Si è concluso il progetto lanciato questo 13 settembre dal Distretto Turistico Costa D’Amalfi e dall’ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo) che puntava alla riscoperta di un turismo sostenibile e “slow”, come quello che può offrire il Polmone Verde della Costiera Amalfitana.

Per questo motivo, per l’ultimo giorno del FAM Trip, un gruppo di tour operator tedeschi è stato portato alla scoperta di Tramonti.

A Tramonti i giornalisti tedeschi il hanno visitato le splendide vigne secolari dell’Azienda Agricola Andrea Reale. In seguito il loro tour è proseguito a Gete dove hanno ammirato la Cappella Rupestre di Gete e la Chiesa di San Michele, accompagnati dalla guida escursionistica Matteo Giordano.

Inoltre il Distretto tiene a ringraziare all’interno del post, anche Teo Giunchiglia per l’ospitalità e la disponibilità.

La giornata si è conclusa con una cena suggestiva presso l’Osteria Reale. Qui, accolti da Luigi Reale, hanno assaporato piatti unici e caratteristici.

La prima portata consisteva nel ragù di salsiccia cotto nel vino Cardamone, produzione della casa, accompagnato con fonduta di blue di latte di mucca di razza Jersey.

A seguire l’inconfondibile pizza di Tramonti.

La cena, infine, è terminata con una degustazione de Il Concerto, liquore tipico della zona prodotto da Liquori Tentazioni. Gli ingredienti di quest’ultimo sono stati illustrati dal vice sindaco di Tramonti Vincenzo Savino.

Il Distretto ringrazia tutti coloro che hanno partecipato a questo bellissimo progetto, in particolare l‘Entdecke Italien ed il Forum Anders Reisen.