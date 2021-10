Tramonti, per evitare occasioni di contagi quest’anno non ci sarà il servizio di navetta per il cimitero

Tramonti, costiera amalfitana. Il ​​​​​​​​​​Sindaco ​​​​​​​​​​​Domenico Amatruda rende noto che, in occasione della Commemorazione dei defunti, quest’anno non ci sarà il consueto servizio di navetta per il cimitero comunale.

Purtroppo le “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico”, adottate con Ordinanza del Ministero della Salute del 30 agosto 2021, hanno confermato le misure restrittive da applicare al servizio.

Per tali motivi, al fine di prevenire occasioni di contagio e tutelare la salute pubblica, soprattutto in questo momento in cui nei paesi limitrofi sembra acuirsi la diffusione del virus, si è deciso di non erogare il servizio di navetta per il cimitero.

Il primo cittadino rivolge un invito alla cittadinanza a non creare assembramenti all’interno del cimitero, a rispettare tutte le misure atte a prevenire il diffondersi del contagio e ridurre il tempo di permanenza all’interno del camposanto.