Tramonti non è più Covid free: 2 i nuovi positivi al virus. Torniamo ad aggiornarvi sulla situazione Covid-19 – scrivono dalla pagina Facebook istituzionale del Comune di Tramonti -. Due nuovi contagi sono stati registrati a Tramonti: si tratta di due persone che hanno avuto contatti con positivi di altri paesi della Costiera e che sono in quarantena da diversi giorni. Non ci sono, pertanto, tracciamenti in corso. Entrambi vaccinati, soltanto uno presenta lievi sintomi. Ma sono entrambi in via di guarigione.

In linea con il resto d’Italia i contagi sono in aumento: chiediamo attenzione, rispetto delle norme igienico sanitarie e invitiamo chi non l’ha ancora fatto a vaccinarsi.

NB. Il numero dei deceduti fa riferimento al periodo di inizio pandemia. Quello dei guariti è stato azzerato.