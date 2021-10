Tramonti: lavori d’urgenza in seguito ad una fuga di gas naturale. In seguito ad una fuga di gas naturale in Via Municipio, nel centro abitato di Tramonti, in Costiera Amalfitana, in data di oggi, 11 ottobre 2021, e per la durata di un giorno, si stanno svolgendo i lavori per la riparazione della tubazione, di metri lineari 5,000.

Qui l’allegato.