Tramonti, la frazione di Figlino in TV al Televideo con “Borghi da Gustare”

È iniziato un excursus su Tramonti in TV, su Televideo, alla rubrica “I Borghi da Gustare”. Attualmente alla pagina 414 un regalo alla nostra Figlino. Si parla dell’abitato, della Chiesa di San Pietro Apostolo con le sue pregevoli maioliche, dei terrazzamenti coltivati. Nelle prossime settimane si parlerà di un’altra frazione e a turno ci saranno tutte per far conoscere all’Italia intera la meraviglia che è Tramonti. Il Sindaco Domenico Amatruda, nell’esprimere la propria soddisfazione, si dice orgoglioso di una borgata così ben conservata e curata dagli abitanti.