Tramonti: il 2 novembre divieto transito mezzi pesanti. Tramite un’ordinanza, è stato reso noto che, a Tramonti, in Costiera Amalfitana, “per consentire i lavori di posa di linea elettrica interrata sulla strada Pietre-Cesarano, dalle ore 07:00 alle ore 18:00 del giorno 02.11.2021, E’ VIETATO IL TRANSITO per i veicoli di massa a pieno carico superiori a 3,5 t, nel tratto di strada compreso tra l’incrocio di via S. Felice/via Falcone alla frazione Pietre fino all’intersezione via Falcone/Piazza Cesarano della frazione Cesarano.

Tutti i veicoli in transito faranno uso di percorsi alternativi”.