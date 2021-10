Tramonti: giovedì il primo consiglio comunale in diretta streaming. Giovedì 21 ottobre si terrà il consiglio comunale, in sessione straordinaria. Sarà il primo in diretta streaming. Chi vorrà assistervi potrà collegarsi tramite il seguente link: https://www.comune.tramonti.sa.it/docs/media/webradio.html

Nell’immagine allegata l’ordine del giorno.