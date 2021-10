Tramonti, donna ruba bancomat nell’Agro Nocerino Sarnese, i carabinieri la scovano con le immagini dai locali dove spende

Tramonti ( Salerno ) Una donna va da Tramonti in Costiera amalfitana a rubare un bancomat nell’ Agro Nocerino – Sarnese per poi fare spese, ma è stata beccata dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza dei negozi dove ha usato la carta . Da comunicato dei carabinieri di Amalfi nel corso del servizio sono state deferite all’autorità Giudiziaria due persone: una donna di Tramonti che qualche giorno addietro aveva rubato un bancomat in un centro commerciale dell’agro Nocerino sarnese e che, a seguito di mirati accertamenti dei Carabinieri di quel centro, è stata individuata grazie ad alcune transazioni effettuate ed analizzando le relative immagini di video sorveglianza dei luoghi ove il bancomat è stato usato. I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno invece denunciato un uomo poiché, a seguito di sinistro stradale con la sua vettura, senza feriti, è stato sorpreso con un tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l. Nel corso del servizio, durante il quale sono state impiegate 8 pattuglie, sono state controllate 95 persone, 60 veicoli e 18 esercizi commerciali. Sono infine state segnalate all’autorità prefettizia tre persone poiché in possesso di modiche quantità di marijuana.Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno svolto un articolato servizio coordinato di controllo del territorio per contrastare le illegalità di diffuse e verificare il rispetto della normativa anti-covid in vigore. Nell’ambito dei controlli la Stazione di Maiori ha sanzionato un ristorante del centro in quanto tra gli avventori è stato “scovato” un cliente sprovvisto di certificato verde: anche per lui, oltre che per il titolare del locale, è scattata la sanzione di 280 euro.

Come funziona il bancomat?

Il bancomat è uno strumento di pagamento elettronico alternativo al contante e di cui una persona diventa titolare solo nel momento in cui decide di aprire un conto corrente. Il bancomat permette di effettuare diverse operazioni e garantisce grandi vantaggi di gestione del denaro soprattutto per la comodità che implica, considerando che mette a disposizione del titolare del conto corrente in una piccola carta tutti i propri soldi in qualsiasi momento senza necessità di portarsi dietro il caro vecchio ‘malloppo’ di soldi.

Il bancomat è uno strumento di pagamento elettronico strettamente collegato a un conto corrente bancario e permette di effettuare diverse operazioni presso gli sportelli automatici della propria banca e non solo, come:

prelievo di denaro;

consultazione del saldo e dell’estratto conto del proprio conto corrente bancario;

versamento di denaro o assegni;

pagamento delle bollette (elettricità, gas, canone Rai, ecc.);

ricarica di telefoni cellulare o di carte prepagate;

effettuare bonifici e giroconti su ulteriori conti collegati;

effettuare pagamenti Mav ed F24.

Il bancomat è personale e può essere utilizzato esclusivamente dal titolare del conto corrente associato che ne conoscerà il pin per il funzionamento. Nel caso in cui i prelievi vengano effettuati presso lo sportello della propria banca sono gratuiti, se si preleva con il proprio bancomat presso lo sportello di un’altra banca si è solitamente soggetti al pagamento delle relative commissioni previste.

Uso del bancomat e sicurezza

La sicurezza del bancomat è infatti assicurata dal codice PIN (Personal Identification Number), composto da cinque cifre e deve essere digitato ogni qualvolta si voglia eseguire una qualsiasi operazione, sia allo sportello bancario sia presso negozi, supermercati o altri esercizi. Solo digitando il codice Pin proprio della carta è possibile avviare la transazione di pagamento che sarà autorizzata dalla banca. Tuttavia, non è raro sentir parlare di clonazione di carte bancomat. E’ bene, dunque, sapere cosa fare nel caso di furto della propria carta bancomat o di smarrimento della stessa.

Come bloccare il bancomat perso o rubato

Cosa fare in caso di smarrimento del proprio bancomat o nel caso in cui venga rubato? La prima cosa da fare in caso di smarrimento o furto della propria carta bancomat è bloccare la carta stessa contattando gli appositi numeri di telefono attivi 24 ore su 24 che ogni istituto emittente mette a disposizione. Per bloccare il bancomat si può contattare il numero unico nazionale della Centrale d’Allarme Blocco Carte. Una volta bloccato il bancomat, il passo successivo da compiere è quello di sporgere denuncia presso le autorità di pubblica sicurezza e quindi richiedere l’emissione di una nuova carta.

I numeri da contattare per bloccare le proprie carte bancomat sono:

per American Express, 06 72 900 347 dall’Italia e dall’estero +800 2639 2279;

per CartaSi, 800 15 16 16 dall’Italia e dall’estero +39 02 3498 0020;

per Diners Club, 800 39 39 39 dall’Italia e dall’estero +39 02 3216 2656;

per Intesa Sanpaolo, 800-444223 dall’Italia e 02 89137212 dall’estero;

per Bnl, 800 900900 o da cell 06 87408740 dall’Italia e 06 87408740 dall’estero;

per Compass (Mediobanca), 800-822056 dall’Italia e 02 45403768 dall’estero;

per Unicredit, 800 078777 dall’Italia e 045 8064686 dall’estero;

per Ubi Banca, 800 207167 dall’Italia e 0432 744106 dall’estero;

per Fineco, 800 525252 o da cell 02 28992899 dall’Italia e 02 28992899 dall’estero;

per Che Banca!, 800 101030 o 848 444488 dall’Italia e 02 32004141 dall’estero;

per Banca Antonveneta, 800 822056 dall’Italia e 02 45403768 dall’estero

per Bancoposta, 800 207167 dall’Italia e 0432 744106 dall’estero.