Tramonti: dal 1 ottobre il via alla terza edizione del Censimento della popolazione e delle abitazioni. AVVISO – CENSIMENTO NEL COMUNE DI TRAMONTI

Dal 1°Ottobre 2021 parte la terza edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Dal 2018 l’ISTAT rileva, con cadenza annuale e non più decennale. Il nuovo Censimento non coinvolgerà più tutte le famiglie italiane, ma solo un campione di esse.

Il Censimento avrà luogo con due distinte attività di rilevazione: Campionamento areale e Campionamento da lista.

INDAGINE AREALE

Gli interessati saranno censiti mediante intervista da parte del rilevatore incaricato nel periodo compreso tra il 14 ottobre e il 18 novembre 2021.

Le famiglie interessate saranno contattate telefonicamente dai rilevatori per essere informati sulle modalità della rilevazione.

INDAGINE DA LISTA

Le famiglie, entro la prima settimana di ottobre riceveranno una lettera dall’Istat con le credenziali per poter compilare il questionario, si invita pertanto a non smarrire o gettare la lettera in quanto fondamentale per la rilevazione. Il campionamento da lista inizierà dal 4 ottobre al 23 dicembre.

l’8 novembre le famiglie campionate verranno sollecitate in caso di mancata risposta al questionario.

In merito a queste disposizioni a partire dal 1 ottobre il Comune di Tramonti ha istituito fasce orarie agli sportelli dedicate esclusivamente al Censimento, al fine di aiutare le famiglie coinvolte alla corretta compilazione del questionario. Per ulteriori informazioni riguardante esclusivamente il Censimento contattare durante gli orari indicati il n. 3296505135.

LA MANCATA RISPOSTA DA PARTE DELLE FAMIGLIE CAMPIONE OLTRE LA DATA INDICATA DALL’ISTAT PER LA CHIUSURA DEL CENSIMENTO PREVEDERÀ UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA.