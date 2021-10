Tramonti: Alessandro Russo tra i finalisti del concorso “Mastro Panettone” 2021. Alessandro Russo è uno dei finalisti del concorso “Mastro Panettone” dell’edizione 2021 che ha luogo Puglia dal 2017. Alessandro, pasticciere de “Il Giardino delle delizie”, è giunto tra i finalisti di quest’anno del concorso organizzato e nato da Goloasi.it con l’intenzione di premiare il miglior panettone artigianale d’Italia, la prima edizione si è svolta nel 2017 con la partecipazione di maestri pasticceri provenienti da tutta Italia che hanno partecipato alla selezione per le tre categoprie: “Miglior Panettone Artigianale Tradizionale”, “Miglior Panettone Artigianale Cioccolato Creativo” e “Miglior Pandoro Artigianale”.

Questo evento offre l’opportunità di promuovere e valorizzare questi maestri del mestiere a livello nazionale ed è proprio in questo scenario che, Alessandro Russo, ha mostrato il suo talento ed è stato premiato per il suo panettone alla mela annurca Igp e caramello salato, guadagnandosi un posto nella finale, nella quale i finalisti verranno esaminati da una giuria competente.

Un grande in bocca al lupo ad Alessandro e a tutti i finalisti di “Mastro Panettone”