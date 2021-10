Tragedia in penisola sorrentina: investito da una bici, incidente mortale a Meta

Una settimana dopo l’incidente a Positano che ha sconvolto tutti noi e privato della vita una giovane fanciulla, ecco l’ennesima tragedia che piange il nostro territorio.

Si tratta di un altro incidente ma stavolta in penisola sorrentina a Meta al Casale. I due interessati una bici e un pedone. Un incidente che purtroppo ha visto uno spiacevole, anzi terribile, epilogo per il secondo. Stando alle prime indiscrezioni, la persona a piedi pare sia stata investita dal ciclista per poi battere la testa. Inutile l’intervento del personale sanitario che ne ha potuto soltanto constatare il decesso.

Si tratta della seconda tragedia nel giro di una settimana. Un episodio che non può – neppure questo – passare inosservato. La costiera amalfitana e penisola sorrentina piangono da sempre il dramma della viabilità, ma oggi si piange l’ennesima vittima.