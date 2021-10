Traffico bloccato tra Minori e Maiori al semaforo

La viabilità in Costiera amalfitana è un problema annoso a cui non si mai ovviato in maniera definitiva. Qualcuno propone le targhe alterne altri un tunnel tra Maiori e Minori. Proprio in questo tratto dove vi è un semaforo a disciplinare gli automobilisti, questa mattina il traffico si è bloccato. Un dato certo è che la statale 163 necessita di interventi e non può rimanere quale è come dai tempi borbonici. Spesso infatti risulta in questa situazione difficile camminare anche per i pedoni costretti a fare slalom tra i veicoli mettendosi anche in situazione di rischio. Qualche anno fa una donna ad Amalfi perse la vita ed un ragazzo rimase gravemente ferito.

Non a caso Salvatore Di Martino, candidato sindaco della città della musica dove si vota il prossimo 3 e 4 ottobre, ha nel suo programma – come annunciato ieri sera – la realizzazione di una passeggiata a sbalzo tra Castiglione di Ravello ed Amalfi.

Il consigliere d’opposizione di Minori Fulvio Mormile ha denunciato in particolare il problema tra Minori e Marmorata nel tratto tra Minori e Maiori denominato “la Torricella”. Un altro punto strategico è il bivio di Castiglione di Ravello dove si creano spesso degli ingorghi, come testimoniato da un video pubblicato su Positanonews la settimana scorsa. Settimane fa in questo incrocio a dirigere il traffico vi erano gli ausiliari del traffico.

Valeria Civale