Tornano i contagi a Vietri sul Mare che registra 2 nuovi casi di positività al Covid-19

Vietri sul Mare. Il sindaco Giovanni de Simone comunica la presenza di 2 nuovi casi di positività al Covid-19 dopo un lungo periodo in cui non si erano registrati nuovi contagi. Precisa, infatti, che era dal 7 settembre che in città non vi erano più soggetti positivi e che tutti i 924 tamponi effettuati da quella data avevano sempre dato esito negativo.

Il primo cittadino invita la cittadinanza a mantenere alta la guardia per evitare possibili contagi futuri sottolineando che «il green pass è un lasciapassare per tutti, ma purtroppo non ci esime dal contrarre il virus. Quindi, mani sempre igienizzate, distanze quanto più rispettate e mascherina nei luoghi chiusi e in prossimità di assembramenti».